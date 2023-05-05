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Германия

5 мая, 23:33

«Байер» дома проиграл «Кельну», «Шальке» победил после пенальти на 90+12-й минуте

Руслан Минаев
Игроки «Байера» Амин Адли (слева) и Джонатан Та (справа).
Фото Reuters
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«Байер» дома проиграл «Кельну» в матче 31-го тура чемпионата Германии — 1:2.

В составе леверкузенцев забил Амин Адли. У гостей дубль на счету Дэви Зельке.

«Байер» прервал серию из 9 матчей без поражений — 6 побед и 3 поражения.

Команда Хаби Алонсо с 48 очками занимает 6-е место в бундеслиге. «Кельн» набрал 38 очков и поднялся на 10-ю строчку.

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
05 мая, 21:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
1:2
Кельн

«Майнц» дома проиграл «Шальке» — 2:3.

Нападающий клуба из Гельзенкирхена Мариус Бюльтер реализовал пенальти на 90+12-й минуте при счете 2:2.

Хозяева с 45 очками занимают 8-е место в бундеслиге. Гости с 30 очками расположились на 14-й строчке.

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
05 мая, 21:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
2:3
Шальке-04
ФК Байер
ФК Кельн
ФК Майнц
ФК Шальке
0
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