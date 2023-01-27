«Байер» подписал голкипера «Реймса»

27 января, 23:18
«Байер» на официальном сайте объявил о трансфере голкипера «Реймса» Патрика Пенца.
26-летний австрийский игрок подписал контракт с немецким клубом до лета 2025 года.
Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес подчеркнул важность трансфера, так как пока не понятно, в какие сроки российский голкипер Андрей Лунев вернется в состав после реабилитации.
В текущем сезоне в 7 матчах за «Реймс» Пенц пропустил 14 мячей.
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Основные источники исследования