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Германия

11 апреля, 23:26

Bild: трое детей Кейна пострадали в ДТП в Германии

Ана Горшкова
Корреспондент
Харри Кейн.
Фото Reuters
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Трое детей нападающего «Баварии» Харри Кейна получили легкие ранения в результате дорожно-транспортного происшествия недалеко от Мюнхена, сообщает Bild.

По данным источника, автомобиль Renault, которым управляла девушка 20 лет, поворачивал налево и столкнулся со встречным микроавтобусом Mercedes Vito. После этого легковой автомобиль столкнулся с еще одной машиной. Дети Кейна Гарри Луи (3 года), Вивьен (5 лет) и Айви (7 лет) сидели в темном фургоне.

Сообщается, что они получили лишь легкие ранения и были доставлены в больницу на машине скорой помощи. Всего в ДТП пострадали восемь человек.

У Кейна и его супруги Кэти Гудланд всего четверо детей: две дочери и два сына. В этом сезоне 30-летний футболист провел 38 матчей за «Баварию» во всех турнирах, отметившись 39 голами и 12 результативными передачами.

Источник: Bild
Гарри Кейн
ФК Бавария
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