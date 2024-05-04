Гол и две передачи Ройса принесли «Боруссии» разгромную победу над «Аугсбургом»

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Аугсбург» в матче 32-го тура немецкой бундеслиги — 5:1.

Нападающий хозяев Марко Ройс забил гол (34-я минута) и отдал две голевые передачи. Перед матчем дортмундцы объявили об уходе 34-летнего немца по окончании сезона.

Дубль за хозяев оформил Юссуфа Мукоко (4-я и 29-я минуты). Еще по голу забили Дониэлл Мален (20-я) и Феликс Нмеча (64-я).

Единственный мяч гостей на счету Рубена Варгаса (32-я).

«Боруссия» (60 очков) занимает пятое место в бундеслиге. «Аугсбург» (39) идет девятым в турнирной таблице.

В параллельных матчах «Вольфсбург» дома обыграл «Дармштадт» (3:0), а «Вердер» на своем поле сыграл вничью с гладбахской «Боруссией» (2:2).