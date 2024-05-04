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Германия

Сегодня, 18:25

Гол и две передачи Ройса принесли «Боруссии» разгромную победу над «Аугсбургом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Боруссия» Д — «Аугсбург».
Фото Global Look Press
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Дортмундская «Боруссия» разгромила «Аугсбург» в матче 32-го тура немецкой бундеслиги — 5:1.

Нападающий хозяев Марко Ройс забил гол (34-я минута) и отдал две голевые передачи. Перед матчем дортмундцы объявили об уходе 34-летнего немца по окончании сезона.

Дубль за хозяев оформил Юссуфа Мукоко (4-я и 29-я минуты). Еще по голу забили Дониэлл Мален (20-я) и Феликс Нмеча (64-я).

Единственный мяч гостей на счету Рубена Варгаса (32-я).

«Боруссия» (60 очков) занимает пятое место в бундеслиге. «Аугсбург» (39) идет девятым в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
04 мая, 16:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
5:1
Аугсбург

В параллельных матчах «Вольфсбург» дома обыграл «Дармштадт» (3:0), а «Вердер» на своем поле сыграл вничью с гладбахской «Боруссией» (2:2).

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
04 мая, 16:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
3:0
Дармштадт
Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
04 мая, 16:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
2:2
Боруссия М

Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Аугсбург
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Вердер
ФК Вольфсбург
ФК Дармштадт
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