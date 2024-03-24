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Германия

24 марта, 18:37

Бывший игрок «Баварии» Маттеус рассчитывает на возвращение Нагельсманна в команду

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус рассчитывает на возвращение немецкого тренера Юлиана Нагельсманна в мюнхенский клуб.

«Не знаю, занимает ли «Бавария» первое место, но возвращение в Мюнхен было бы чем-то особенным. Я считаю, что было ошибкой его уволить. На мой взгляд, Нагельсманн хорошо подходил «Баварии», — цитирует Маттеуса Bayern & Germany.

Ранее член совета директоров «Баварии» Ули Хенесс допустил, что специалист может вернуться в команду.

На данный момент Нагельсманн возглавляет сборную Германии с сентября 2023 года.

После 26 туров чемпионата Германии «Бавария» занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Байера» на 10 очков.

Нынешний тренер команды Томас Тухель по окончании сезона покинет «Баварию».

Лотар Маттеус
ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
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