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Сегодня, 15:59

Хаманн: «После прихода Тухеля в «Баварию» все стало только хуже — редко такое увидишь»

Руслан Минаев
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Бывший игрок сборной Германии Дитмар Хаманн раскритиковал нового главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля.

«Руководство [клуба] может быть сбито с толку, но тренер тоже произвел очень смешанные впечатления. Если он еще и чемпионат проиграет, то его точно уволят.

Я редко видел, чтобы после смены тренера в краткосрочной перспективе дела шли хуже некуда. Именно это произошло в «Баварии», — сказал Хаманн в эфире Sky90.

Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Он сменил Юлиана Нагельсменна, который был уволен из-за недовольства руководства его работой.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей дортмундской «Боруссии» на 1 очко.

ФК Бавария
Томас Тухель
0
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