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Сегодня, 17:57

Гендиректор «Баварии» Дризен рассказал о трансферных планах клуба

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен рассказал о трансферных планах клуба на ближайшее окно. Он рассказал, что главный тренер Томас Тухель рассказал о своих идеях. Функционер отметил, что участие специалиста важно для команды.

«Нам не нужны наемники, которые через два года перейдут в новый клуб. Нам нужны игроки, излучающие энергию, отдающие все силы «Баварии» и ее болельщикам.

Было бы здорово, если бы мы могли привлечь Томаса Мюллера и Мануэля Нойера в будущем, каждый клуб мечтал бы о таком. Но это решение остается за советом директоров», — цитирует Дризена Sport1.de.

В минувшем сезоне «Бавария» стала чемпионом Германии.

ФК Бавария
Томас Тухель
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