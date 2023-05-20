Тухель — о поражении от «Лейпцига»: «Бавария» бросила играть после 30 минут, не могу это объяснить»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Лейпцига» (1:3) в матче 33-го тура бундеслиги.

«Мы хорошо начали матч, повели в счете и могли забивать второй гол. После 30 минут мы бросили играть. Нас не было на поле во втором тайме. Я не могу это объяснить. Только мы сами виноваты в этом поражении. Когда все стоят на месте, когда никто не хочет получать мяч, кажется, будто это «Лейпциг» настолько хорош. Когда я проигрываю, я хочу проигрывать команде, которая была сильнее, которая находилась в лучшей форме. Я не хочу проигрывать потому, что игра выскользнула из наших рук.

Нужно было фолить во время контратаки «Лейпцига». Нужно делать то, что необходимо. Нельзя засовывать голову в песок, надо действовать так, как того требует ситуация. Я точно не собираюсь смотреть завтрашний матч «Боруссии». Я бы и так его не смотрел, даже если бы мы победили», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

«Бавария» остается лидером турнирной таблицы чемпионата Германии, набрав 68 очков за 33 матча. Вторую строчку занимает дортмундская «Боруссия», которая отстает на одно очко от мюнхенцев, имея матч в запасе.