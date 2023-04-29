Главный тренер «Баварии» Тухель определился с двумя трансферными целями на лето

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель определился с трансферными целями команды на лето.

По данным Sport1.de, специалист намерен усилить центр полузащиты и линию атаки. Поэтому хотел бы приобрести хавбека «Челси» Матео Ковачича. Также немец хочет купить нападающего «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани.

Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего Ковачича в 40 миллионов евро, а 24-летнего Коло-Муани — в 65 миллионов.

«Бавария» на данный момент идет на втором месте турнирной таблицы бундеслиги.