Терзич раскритиковал работу судей в матче дортмундской «Боруссии» против «Бохума»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился мнением по поводу матча против «Бохума» (1:1) в чемпионате Германии.

«Было два пенальти, я сказал об этом судьям. Извиняюсь за проявленные эмоции, но такой шанс выпадает не так часто. Может, у меня больше не будет возможности побороться за чемпионский титул. А судья принимает такие решения. Я просил его посмотреть эпизод, но он не захотел», — цитирует Терзича Bild.

После 30 туров бундеслиги «Боруссия» набрала 61 очко и занимает первое место в турнирной таблице.