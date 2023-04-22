Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 19:59

Тухель — о поражении от «Майнца»: «Я не увидел у «Баварии» сил на то, чтобы дать отпор»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Майнца» (1:3) в матче 29-го тура чемпионата Германии.

«Это совершенно бессмысленное поражение, — цитирует Bayern & Germany Тухеля. — Мы не были достаточно сосредоточенными. Когда «Майнц» начал давить, я не увидел у нас сил на то, чтобы дать отпор. И я не знаю, в чем дело. Сейчас мы в действительно сложной ситуации. Слишком многое произошло с командой. Кажется, мы устали. Мы выглядим как команда, сыгравшая уже 80 матчей в этом сезоне. Мы не способны играть в футбол без ошибок».

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги, набрав 59 очков. «Майнц» располагается на 6-й строчке — 45 очков.

Футбол
ФК Бавария
ФК Майнц
Томас Тухель
Бундеслига
1
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Исчезающий вид. В российском парном катании кризис с женщинами
Сборная России возвращается на международную арену с флагом и гимном. Что ждать от Боливарианских игр АЛБА?
Глава МВД Турции обвинил США в создании террористического государства
Захарова заявила о высылке более 20 дипломатов ФРГ из России
Украинские диверсанты устроили взрыв в локомотивном депо Мелитополя
Карчаа заявил о планах США омрачить предстоящую церемонию на АЭС «Аккую»
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бундеслига: «Майнц» победил «Баварию», «Боруссия» Д — «Айнтрахт» и другие матчи 29-го тура