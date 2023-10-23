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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил выступление нападающего Харри Кейна за команду. По его словам, футболист оказывает большое влияние на команду.
22 октября «Бавария» на выезде обыграла «Майнц» (3:1). Кейн отметился голом в этой встрече.
«Он более чем талантлив, это игрок абсолютно мирового уровня. У него есть талант, способности, аура, индивидуальность, скромность, любовь и преданность игре. Мы убедили капитана сборной Англии покинуть родную страну, и я думаю, что мы можем этим гордиться. Это отличное подписание. Харри оказывает огромное влияние. Он первый выходит на тренировочное поле и ведет себя раскрепощенно. У него такой характер, он любит тренироваться. И если ты великий игрок, все, что ты делаешь, имеет значение», — приводит пресс-служба официального сайта УЕФА слова Тухеля.
Этим летом Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма». Сумма сделки составила 100 миллионов евро. Всего в текущем сезоне 30-летний футболист провел 11 матчей за новую команду, отметился 10 голами и 5 результативными передачами.