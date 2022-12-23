77-летний Юпп Хайнкес перенес операцию на сердце

23 декабря, 23:36
Бывший главный тренер «Баварии» и «Реала» Юпп Хайнкес перенес операцию на сердце, сообщает Bild.
77-летнему Хайнкесу потребовалось хирургическое вмешательство после того, как в двух артериях был перекрыт кровоток.
После операции немцу почти две недели пришлось пролежать в отделении реанимации.
«Это было худшее время в моей жизни», — заявил Хайнкес.
Юпп Хайнкес — один из 18 тренеров, дважды выигрывавших Лигу чемпионов, при этом один из пяти тренеров, выигрывавших этот турнир с двумя разными клубами.