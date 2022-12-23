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Германия

23 декабря, 23:36

77-летний Юпп Хайнкес перенес операцию на сердце

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Баварии» и «Реала» Юпп Хайнкес перенес операцию на сердце, сообщает Bild.

77-летнему Хайнкесу потребовалось хирургическое вмешательство после того, как в двух артериях был перекрыт кровоток.

После операции немцу почти две недели пришлось пролежать в отделении реанимации.

«Это было худшее время в моей жизни», — заявил Хайнкес.

Юпп Хайнкес — один из 18 тренеров, дважды выигрывавших Лигу чемпионов, при этом один из пяти тренеров, выигрывавших этот турнир с двумя разными клубами.

Юпп Хайнкес
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