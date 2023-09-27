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Сегодня, 07:33

Горецка: «Я в восторге от такой доминирующей игры «Баварии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Баварии» Леон Горецка прокомментировал победу над «Пройссеном» (4:0) в 1/32 финала Кубка Германии.

«Я в восторге от такой доминирующей игры. Некоторые из нас эффективно играли на новых позициях, но мы справились с этим великолепно. Структура меня устраивала, потому что я все еще был в центре, а не в защите. Такая игра, как сегодня, помогает нам. Мы на правильном пути, и фокус на этом, но еще есть много возможностей для совершенствования», — цитирует пресс-служба клуба Горецку.

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Леон Горецка
Футбол
ФК Бавария
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