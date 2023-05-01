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Сегодня, 09:55

Горецка: «Вокруг «Баварии» слишком много шума — игроков уничтожают в СМИ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Баварии» Леон Горецка рассказал о давлении на игроков команды.

«Вокруг «Баварии» слишком много шума. Игроков сейчас полностью уничтожают в СМИ. Это точно не помогает. Как игроки, мы должны мириться со многим в данный момент. Правильно это или нет, не имеет большого значения. Это нехорошо», — цитирует Горецку журналист Фабрицио Романо.

После 30 туров «Бавария» с 62 очками лидирует в турнирной таблице бундеслиги, опережая «Боруссию» на одно очко. Кроме того, мюнхенцы вылетели из Лиги чемпионов, уступив в четвертьфинале «Манчестер Сити» (0:3; 1:1).

Леон Горецка
Футбол
ФК Бавария
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