Хаби Алонсо рассказал о своем отношении к сравнениям

Новый главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал, как относится к сравнениям. Он признался, что это его не волнует.

«Я четко понимаю, что каждый должен быть самим собой. Мне повезло, что вокруг есть очень хорошие люди, которые мне помогли, но каждый должен быть индивидуальностью», — заявил чемпион мира и Европы в интервью AS.

Экс-игрок «Реала», «Баварии» и «Ливерпуля» возглавил «Байер» на прошлой неделе. Клуб выиграв в дебютном поединке у «Шальке» со счетом 4:0.