Хавбек «Баварии» Мусиала сдал положительный тест на коронавирус

Полузащитника «Баварии» Джамал Мусиала заразился коронавирусо, сообщает пресс-служба клуба. Футбоист уже изолирован от команды.

Пока не известно, сколько Мусиала пропустит. Его состояние на данный момент хорошее.

На прошлой неделе положительные тесты также сдали Йозуа Киммих и Томас Мюллер. Игроки пропустили матч против дортмундской «Боруссии».

В этом сезоне бундеслиши Мусиала забил пять мячей при четырех результативных передачах в восьми играх.