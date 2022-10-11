Хавбек «Баварии» Мусиала сдал положительный тест на коронавирус

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Полузащитника «Баварии» Джамал Мусиала заразился коронавирусо, сообщает пресс-служба клуба. Футбоист уже изолирован от команды.
Пока не известно, сколько Мусиала пропустит. Его состояние на данный момент хорошее.
На прошлой неделе положительные тесты также сдали Йозуа Киммих и Томас Мюллер. Игроки пропустили матч против дортмундской «Боруссии».
В этом сезоне бундеслиши Мусиала забил пять мячей при четырех результативных передачах в восьми играх.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования