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Германия

Сегодня, 14:24

Зидан находится в шаге от того, чтобы возглавить «Баварию»

Зинедин Зидан.
Фото Global Look Press
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Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в ближайшее время может возглавить «Баварию», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, соглашение между сторонами пока не подписано, поскольку стороны еще обсуждают некоторые детали. 51-летний французский специалист попросил руководство клуба усилить защиту команды.

Ранее стало известно, что нынешний главный тренер баварцев Томас Тухель покинет клуб по окончании сезона-2023/24.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 63 очка в 29 матчах.

Зинедин Зидан
Футбол
ФК Бавария
Томас Тухель
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