Зидан находится в шаге от того, чтобы возглавить «Баварию»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в ближайшее время может возглавить «Баварию», сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, соглашение между сторонами пока не подписано, поскольку стороны еще обсуждают некоторые детали. 51-летний французский специалист попросил руководство клуба усилить защиту команды. Ранее стало известно, что нынешний главный тренер баварцев Томас Тухель покинет клуб по окончании сезона-2023/24. «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 63 очка в 29 матчах.