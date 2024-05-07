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Румменигге — о триумфе «Байера»: «Полстраны мечтало о том, чтобы чемпионом стала не «Бавария»

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Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал результаты леверкузенского «Байера» в нынешнем сезоне.

«Половина страны мечтала о том, чтобы чемпионами стали не мы, и в этом сезоне их желание наконец сбылось. Теперь нам нужно собраться с силами, чтобы снова стать чемпионами в следующем году», — приводит слова Румменигге AS.

Команда Хаби Алонсо обеспечила себе чемпионство в немецкой бундеслиге за несколько туров до окончания ее розыгрыша. При этом «фармацевты» являются претендентами на победу в Суперкубке Германии и Лиге Европы.

«Бавария» располагается на втором месте в таблице бундеслиги. В следующем матче мюнхенцы сыграют в гостях с мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась вничью 2:2.

ФК Бавария
ФК Байер
Хаби Алонсо
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