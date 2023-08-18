Гол плюс пас Кейна и дубль Сане принесли «Баварии» разгромную победу над «Вердером» в стартовом матче бундеслиги

«Бавария» в гостях обыграла «Вердер» в матче 1-го тура бундеслиги — 4:0.

Мюнхенцы открыли счет уже на 4-й минуте — с передачи Харри Кейна отличился Лерой Сане. На 75-й минуте Кейн сам удвоил преимущество команды Томаса Тухеля. На 90-й минуте Сане оформил дубль, доведя счет до разгромного, а на 90+4-й минуте отличился Матис Тель, вышедший на замену.

Эта игра стала для Кейна дебютной в стартовом составе «Баварии». В летнее трансферное окно 30-летний англичанин перешел из «Тоттенхэма».

В следующем туре бундеслиги «Бавария» на своем поле примет «Аугсбург». «Вердер» во втором туре отправится в гости к «Фрайбургу».