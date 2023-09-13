Киммих из-за травмы пропустит матч «Баварии» с «Байером»

Немецкий полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может пропустить ближайший матч команды из-за повреждения, полученного во время товарищеской встречи между сборными Германии и Японии (1:4).

По данным журналиста Максимилиана Коха, футболист получил травму бедра, его состояние сейчас станет известно после сегодняшнего медобследования.

15 сентября «Бавария» сыграет с «Байером» в матче чемпионата Германии. В этом сезоне бундеслиги 28-летний футболист провел 3 матча, отметившись 2 ассистами.