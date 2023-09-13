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Сегодня, 12:42

Киммих из-за травмы пропустит матч «Баварии» с «Байером»

Виктория Кравченко
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Немецкий полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может пропустить ближайший матч команды из-за повреждения, полученного во время товарищеской встречи между сборными Германии и Японии (1:4).

По данным журналиста Максимилиана Коха, футболист получил травму бедра, его состояние сейчас станет известно после сегодняшнего медобследования.

15 сентября «Бавария» сыграет с «Байером» в матче чемпионата Германии. В этом сезоне бундеслиги 28-летний футболист провел 3 матча, отметившись 2 ассистами.

Джошуа Киммих
Сборная Германии по футболу
ФК Бавария
ФК Байер
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 И В Н П +/- О
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 Байер 3 3 0 0 11-3 9
2
 Бавария 3 3 0 0 9-2 9
3
 Штутгарт 3 2 0 1 11-5 6
4
 РБ Лейпциг 3 2 0 1 10-4 6
5
 Унион Б 3 2 0 1 8-5 6
6
 Хоффенхайм 3 2 0 1 7-5 6
7
 Вольфсбург 3 2 0 1 5-4 6
8
 Фрайбург 3 2 0 1 3-6 6
9
 Боруссия Д 3 1 2 0 4-3 5
10
 Айнтрахт Ф 3 1 2 0 3-2 5
11
 Вердер 3 1 0 2 4-5 3
12
 Аугсбург 3 0 2 1 7-9 2
13
 Бохум 3 0 2 1 3-8 2
14
 Кельн 3 0 1 2 2-4 1
15
 Хайденхайм 3 0 1 2 4-7 1
16
 Боруссия М 3 0 1 2 5-9 1
17
 Майнц 3 0 1 2 2-9 1
18
 Дармштадт 3 0 0 3 2-10 0
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15.09 21:30
Бавария – Байер
 - : -
16.09 16:30
Кельн – Хоффенхайм
 - : -
16.09 16:30
Фрайбург – Боруссия Д
 - : -
16.09 16:30
Майнц – Штутгарт
 - : -
16.09 16:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 - : -
16.09 16:30
Вольфсбург – Унион Б
 - : -
16.09 19:30
Бохум – Айнтрахт Ф
 - : -
17.09 16:30
Хайденхайм – Вердер
 - : -
17.09 18:30
Дармштадт – Боруссия М
 - : -
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