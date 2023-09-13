Агент Клоппа заявил, что тренер «Ливерпуля» не возглавит сборную Германии

Агент Марк Косицке, представляющий интересы главного тренера «Ливерпуля» Юрген Клоппа, отреагировал на информацию о том, что его клиент может возглавить сборную Германии.

«У него долгосрочный контракт с «Ливерпулем». Он не подходит на должность тренера сборной», — цитирует Косицке журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что фаворитом на пост главного тренера сборной Германии является экс-тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн.

10 сентября DFB объявил об увольнении Ханси Флика, который возглавлял команду с 2021 года. 9 сентября сборная Германии в товарищеском матче проиграла Японии (1:4).

Сборная Германии не вышла из группы на ЧМ-2022 в Катаре. В 2024 году Германия станет хозяином чемпионата Европы по футболу.