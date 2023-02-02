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Сегодня, 04:11

Киммих: «Когда мы выходим и играем вот так, «Баварию» очень трудно остановить»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал победу над «Майнцем» (4:0) в 1/8 финала Кубка Германии.

«Мы все очень счастливы, потому что побеждать — это очень весело. С первой минуты мы показали, кто больше этого хотел. Было приятно это видеть. Мы доминировали и контролировали ситуацию, чего не было в последние недели. Когда мы выходим и играем вот так, нас очень трудно остановить. И это довольно забавно, когда видишь, кто у нас на скамейке», — цитирует пресс-служба клуба Киммиха.

Соперник «Баварии» по 1/4 финала турнира станет известен после жеребьевки. Ранее в эту стадию уже вышли «Лейпциг», «Унион» и «Штутгарт».

1&nbsp;февраля. &laquo;Майнц&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; 0:4. «Бавария» разгромила «Майнц» в 1/8 финала Кубка Германии

Джошуа Киммих
Футбол
ФК Бавария
ФК Майнц
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