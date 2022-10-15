«Лейпциг» одержал победу над «Гертой» в чемпионате Германии

«Лейпциг» на своем поле обыграл «Герту» в матче 10-го тура чемпионата Германии — 3:2.

Счет в матче открыл форвард хозяев Эмиль Форсберг на 25-й минуте. Также голами за «Лейпциг» отметились Давид Раум и Вилли Орбан.

В составе гостей отличились Доди Лукебакио (пенальти) и Стеван Йоветич.

После десяти туров «Лейпциг» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. «Герта» располагается на 15-м месте с 8 очками.