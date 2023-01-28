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Германия

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«Лейпциг» обыграл «Штутгарт» и поднялся на 2-е место в бундеслиге

Евгений Козинов
Корреспондент
27 января. «Лейпциг» — «Штутгарт» — 2:1.
Фото Reuters
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«Лейпциг» выиграл у «Штутгарта» в матче 18-го тура чемпионата Германии — 2:1. Встреча прошла на «Ред Булл Арене».

Венгерский полузащитник Доминик Собослаи на 25-й минуте вывел хозяев вперед. Его гол стал единственным в первом тайме.

Сразу после переыва с передачи Андре Силвы венгр оформил дубль. Гостям удалось отыграть один мяч благодаря пенальти на 68-й минуте, который реализовал Крис Фухрих.

«Лейпциг» набрал 35 очков и вышел на второе место в турирной таблице, обойдя «Унион», у которого на игру меньше. «Штутгарт» идет на 15-й строчке — 16 очков.

Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
27 янв, 22:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
2:1
Штутгарт

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Манчестер Сити 1
Арсенал 0
2-й тайм

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

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