«Лейпциг» обыграл «Штутгарт» и поднялся на 2-е место в бундеслиге

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«Лейпциг» выиграл у «Штутгарта» в матче 18-го тура чемпионата Германии — 2:1. Встреча прошла на «Ред Булл Арене».
Венгерский полузащитник Доминик Собослаи на 25-й минуте вывел хозяев вперед. Его гол стал единственным в первом тайме.
Сразу после переыва с передачи Андре Силвы венгр оформил дубль. Гостям удалось отыграть один мяч благодаря пенальти на 68-й минуте, который реализовал Крис Фухрих.
«Лейпциг» набрал 35 очков и вышел на второе место в турирной таблице, обойдя «Унион», у которого на игру меньше. «Штутгарт» идет на 15-й строчке — 16 очков.
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