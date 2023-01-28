«Лейпциг» обыграл «Штутгарт» и поднялся на 2-е место в бундеслиге

«Лейпциг» выиграл у «Штутгарта» в матче 18-го тура чемпионата Германии — 2:1. Встреча прошла на «Ред Булл Арене».

Венгерский полузащитник Доминик Собослаи на 25-й минуте вывел хозяев вперед. Его гол стал единственным в первом тайме.

Сразу после переыва с передачи Андре Силвы венгр оформил дубль. Гостям удалось отыграть один мяч благодаря пенальти на 68-й минуте, который реализовал Крис Фухрих.

«Лейпциг» набрал 35 очков и вышел на второе место в турирной таблице, обойдя «Унион», у которого на игру меньше. «Штутгарт» идет на 15-й строчке — 16 очков.