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Сегодня, 10:45

Люка Эрнандес хочет как можно скорее покинуть «Баварию»

Виктория Кравченко
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Защитник сборной Франции Люка Эрнандес хочет как можно быстрее покинуть «Баварию», сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

По данным источника, француз намерен продолжить карьеру в другой команде. В игроке заинтересован «ПСЖ». «Бавария» может выручить с продажи защитника около 50 миллионов евро.

Контракт 27-летнего игрока с «Баварией» истекает летом следующего года.

В прошедшем сезоне Эрнандес провел 11 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Он выступает за немецкий клуб с 2019 года.

Люка Эрнандес
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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