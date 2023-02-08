Маркус Тюрам договорился о переходе в «Баварию» по окончании сезона

Форвард менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам определился, где продолжит свою карьеру. Летом 2023 года он станет свободным агентом.

По информации Todofichajes, 25-летний футболист договорился о трансфере в мюнхенскую «Баварию» по завершении этого сезона. Этот переход исключает переезд в бундеслигу форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал» претендуют на французского игрока.

Тюрам выступает за «Боруссию» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 13 голов и сделал 4 результативных передачи в 20 матчах во всех турнирах.