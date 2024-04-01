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Маттеус раскритиковал игру Дэвиса в матче «Баварии» с дортмундской «Боруссией»

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус раскритиковал защитника команды Альфонсо Дэвиса после матча против дортмундской «Боруссии».

«Дэвис напоминает тень самого себя. Игрокам тоже нужно время от времени делать поблажки. За пределами поля нужно вести дружескую беседу, как это делал Ули Хенесс, Юпп Хайнкес, Оттмар Хитцфельд и другие», — цитирует Маттеуса издание Bild.

Он заявил, что причины спада Дэвиса связаны не с переговорами с клубом о продлении контракта, который истекает летом 2025 года.

Стороны не могут согласовать новый договор, чем готов воспользоваться «Реал».

Лотар Маттеус
ФК Бавария
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