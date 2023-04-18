Многие игроки «Баварии» дистанцировались от Мане после драки с Сане

У нападающего «Баварии» Садио Мане ухудшились отношения с партнерами по команде после драки с Лероем Сане, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в интервью Sky Sports.

По информации источника, многие игроки дистанцировались от сенегальца после инцидента. Кроме того, главный тренер мюнхенцев Томас Тухель готов расстаться с Мане в летнее трансферное окно.

Мане перешел из «Ливерпуля» в «Баварию» летом прошлого года. Он провел 32 матча за клуб во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.