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Сегодня, 17:31

Многие игроки «Баварии» дистанцировались от Мане после драки с Сане

Игнат Заздравин
Корреспондент
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У нападающего «Баварии» Садио Мане ухудшились отношения с партнерами по команде после драки с Лероем Сане, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в интервью Sky Sports.

По информации источника, многие игроки дистанцировались от сенегальца после инцидента. Кроме того, главный тренер мюнхенцев Томас Тухель готов расстаться с Мане в летнее трансферное окно.

Мане перешел из «Ливерпуля» в «Баварию» летом прошлого года. Он провел 32 матча за клуб во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.

Лерой Сане
Садио Мане
Футбол
ФК Бавария
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