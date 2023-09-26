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Германия

Сегодня, 12:20

Мусиала назвал Месси и Неймара кумирами детства

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала рассказал, кому из футболистов симпатизировал в детстве.

20-летний немец выделил форварда «Интер Майами» Лионеля Месси и нападающего «Аль-Хиляля» Неймара.

«Они всегда доставляли много радости на поле. Их манера вести мяч, фактор развлечения, мне всегда это нравилось в них. Я тоже хочу развлекать болельщиков своей игрой», — цитирует Мусиалу One Football.

Кроме того, он рассказал, что продолжает учиться и других игроков и сейчас.

«Когда я смотрю на игру Кевина Де Брюйна или разговариваю с Лероем Сане, всегда есть чему поучиться», — добавил Мусиала.

В текущем сезоне Мусиала провел 4 матча, в которых отметился одной голевой передачей. Его контракт с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года.

Лионель Месси
Неймар Сантос
Футбол
ФК Бавария
Джамал Мусиала
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