Мусиала рассказал, что хотел бы перенять у Месси

23 ноября, 16:45
Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала высказался о сравнении с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси.
«Сравнения с Месси — честь для меня, но нас довольно трудно сопоставить. Он выступает на топ-уровне на протяжении всей своей жизни. Я хотел бы перенять у Месси то, как он обходит защитников соперника. Никогда не знаешь, что он будет делать в следующую секунду. Лео будет ждать, пока ты сделаешь первый ход, а потом уйдет в другую сторону. То же самое относится к Неймару. Они спокойно работают с мячом и никуда не спешат. Это освоили многие футболисты, но я чувствую, что еще могу улучшить этот аспект своей игры», — цитирует 19-летнего игрока The Athletic.
23 ноября Мусиала вышел в стартовом составе матча против Японии в групповом этапе и стал самым молодым игроком сборной Германии, который принимает участие в чемпионате мира с 1958 года.
В группе E немцам еще предстоит встретится с Коста-Рикой и Испанией. Следующие соперники сборной Германии после японцев — испанцы. Встреча пройдет 27 ноября (22.00 мск).
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