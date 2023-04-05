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Сегодня, 19:01

Мюллер разочарован вылетом «Баварии» из Кубка Германии

Виктория Кравченко
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер рассказал, что думает о вылете своей команды из Кубка Германии.

В четвертьфинале «Бавария» проиграла «Фрайбургу» (1:2) и закончила выступление в турнире.

«Очень горькое поражение. Сложно анализировать матч, так как в конце концов все будут обсуждать результат. Я не думаю, что мы играли плохо, но, когда мяч оказывался в финальной трети, у нас возникали проблемы», — сказал Мюллер после встречи.

Клуб уже третий сезон подряд не может завоевать этот трофей.

Томас Мюллер
ФК Бавария
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«Бавария» вылетела из Кубка Германии, проиграв «Фрайбургу»