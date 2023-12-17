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Сегодня, 08:07

Нагельсманн: «Тер Штеген или Нойер — оба исключительные вратари»

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал, что думает о конкуренции Марка-Андре тер Штегена и Мануэля Нойера.

«Нойер и тер Штеген — исключительные вратари. Жаль, Марк на данный момент травмирован. Ману отлично показывает себя с момента возвращения. Речь идет об успехе команды, и я, как тренер, должен выбирать лучших игроков. Оба это знают», — цитирует тренера Bayern & Germany.

37-летний Нойер недавно восстановился после тяжелой травмы и вернулся в строй.

31-летний тер Штеген травмировался и выбыл на несколько месяцев.

Мануэль Нойер
Марк-Андре тер Штеген
Сборная Германии по футболу
Юлиан Нагельсманн
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