Нагельсманн: «Тер Штеген или Нойер — оба исключительные вратари»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал, что думает о конкуренции Марка-Андре тер Штегена и Мануэля Нойера.

«Нойер и тер Штеген — исключительные вратари. Жаль, Марк на данный момент травмирован. Ману отлично показывает себя с момента возвращения. Речь идет об успехе команды, и я, как тренер, должен выбирать лучших игроков. Оба это знают», — цитирует тренера Bayern & Germany.

37-летний Нойер недавно восстановился после тяжелой травмы и вернулся в строй.

31-летний тер Штеген травмировался и выбыл на несколько месяцев.