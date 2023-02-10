Нагельсманн пользуется абсолютным доверием со стороны руководства «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн пользуется абсолютным доверием со стороны руководства клуба, утверждает Sport1.

Боссы немецкого клуба полностью поменяли тренерский штаб ради комфорта 35-летнего специалиста. Также тренер напрямую принимает участие в формировании состава команды и трансферных переговорах.

Ранее «Бавария» представила Михаэля Рехнера в качестве нового тренера вратарей. Специалист с 2015 года работал на аналогичной должности в «Хоффенхайме», в том числе при Юлиане Нагельсманне, который возглавлял клуб с 2016 по 2019 год.

Нагельсманн занимает пост главного тренера мюнхенцев с лета 2021 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до окончания сезона-2025/26.