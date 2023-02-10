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Германия

Сегодня, 09:38

Нагельсманн пользуется абсолютным доверием со стороны руководства «Баварии»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн пользуется абсолютным доверием со стороны руководства клуба, утверждает Sport1.

Боссы немецкого клуба полностью поменяли тренерский штаб ради комфорта 35-летнего специалиста. Также тренер напрямую принимает участие в формировании состава команды и трансферных переговорах.

Ранее «Бавария» представила Михаэля Рехнера в качестве нового тренера вратарей. Специалист с 2015 года работал на аналогичной должности в «Хоффенхайме», в том числе при Юлиане Нагельсманне, который возглавлял клуб с 2016 по 2019 год.

Нагельсманн занимает пост главного тренера мюнхенцев с лета 2021 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до окончания сезона-2025/26.

ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
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