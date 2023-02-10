Нагельсманн пользуется абсолютным доверием со стороны руководства «Баварии»

Сегодня, 09:38
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн пользуется абсолютным доверием со стороны руководства клуба, утверждает Sport1.
Боссы немецкого клуба полностью поменяли тренерский штаб ради комфорта 35-летнего специалиста. Также тренер напрямую принимает участие в формировании состава команды и трансферных переговорах.
Ранее «Бавария» представила Михаэля Рехнера в качестве нового тренера вратарей. Специалист с 2015 года работал на аналогичной должности в «Хоффенхайме», в том числе при Юлиане Нагельсманне, который возглавлял клуб с 2016 по 2019 год.
Нагельсманн занимает пост главного тренера мюнхенцев с лета 2021 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до окончания сезона-2025/26.