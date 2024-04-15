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Сегодня, 11:13

Нагельсманн поздравил «Байер» с досрочным чемпионством Германии

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман отреагировал на досрочное чемпионство «Байера» в бундеслиге. Специалист поздравил команду и тренерский штаб.

«Байер» был лучшим в этом сезоне и полностью заслужил этот титул. Отчетливо виден почерк Хаби Алонсо: игроки стали единым целым, тактически дисциплинированнее, физически сильнее и, одновременно, гибче и креативнее в матча», — цитирует Нагельсмана официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Вчера, 14 апреля, клуб победил в матче 29-го тура с «Вердером» (5:0) и за пять туров до завершения турнира гарантировал себе первое место в турнирной таблице чемпионата страны. Чемпионский титул стал для «Байера» первым за 119-летнюю историю команды.

 
ФК Байер
Юлиан Нагельсманн
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