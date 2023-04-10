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Гвардиола о смене тренеров в «Баварии»: «Я был удивлен, но против Тухеля тоже будет сложно»

Руслан Минаев
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Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о тренерской перестановке в «Баварии» перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов.

Предыдущий главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн был уволен со своей должности, ему на смену пришел Томас Тухель.

«Назначение Тухеля меня удивило, как и увольнение Нагельсманна. Я не могу сказать, что думаю на самом деле. Когда увольняют одного тренера, а у второго все начинает получаться, люди говорят, что было принято хорошее решение. В обратном случае они скучают по прежнему тренеру. Оба тренера креативные. Было бы сложно против Нагельсманна, будет сложно против Тухеля», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Первый матч состоится в Манчестере и начнется в 22.00 мск.

Хосеп Гвардиола
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
Томас Тухель
Юлиан Нагельсманн
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