Отступные Беллингема в контракте с «Реалом» могут составить миллиард евро

«Реал» намерен прописать крупную сумму отступных в контракте с полузащитником Джудом Беллингемом, который в данный момент близок к переходу из дортмундской «Боруссии».

По данным Cadena SER, англичанин подпишет с «Реалом» контракт сроком на 6 лет с отступными в размере миллиарда евро. На данный момент мадридцы работают над скорым закрытием сделки.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» отпустит 19-летнегл полузащитника в «Реал» за 100-120 миллионов евро. Контракт английского футболиста с командой может быть рассчитан до 2029 года. Сам Беллингем хочет продолжить карьеру в «Реале».

В нынешнем сезоне Беллингем провел 39 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 120 миллионов евро. Контракт Беллингема с дортмундцами действует до конца июня 2025-го.