Полузащитник «Аякса» Альварес заинтересован в переходе в дортмундскую «Боруссию»

Полузащитник «Аякса» Эдсон Альварес может перейти в чемпионат Германии.

По данным журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, боссы дортмундской «Боруссии» возобновили переговоры с представителями 25-летнего игрока после ухода Джуда Беллингема в «Реал». Альварес по-прежнему является главной целью для немецкого клуба и руководство хочет подготовить официальное предложение в ближайшие дни.

Сообщается, что сам полузащитник заинтересован в переходе в «Боруссию».

В сезоне-2022/23 Альварес забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 44 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermark оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.