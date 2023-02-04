Полузащитник «Боруссии» Брандт поделился впечатлениями от победы над «Фрайбургом»

4 февраля, 23:48
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт рассказал о своих впечатлениях от победы команды над «Фрайбургом» в матче 19-го тура чемпионата Германии (5:1).
«Это была очень хорошая игра. Красная карточка сыграла нам на руку, но это не меняет того факта, что у нас были большие амбиции. Вы могли видеть, как мы хотели победить, даже когда в наших командах было одинаковое количество игроков. Это просто невероятно, как громко стадион выкрикивал имя Себастьяна Аллера после забитого им гола. Не только у Себы пробежали мурашки по коже в тот момент», — приводит официальный сайт клуба слова Брандта.
«Боруссия» занимает третье место в турнирной таблице бундеслиги (37 очков).
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