Беллингем признан лучшим молодым игроком Европы в 2022 году по версии по версии IFFHS

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд и сборной Англии Джуд Беллингем признан лучшим молодым игроком Европы в 2022 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Символическая сборная Европы среди до 20 лет выглядит следующим образом: Гэвин Базуну («Саутгемптон», Ирландия) — Антониу Силва («Бенфика», Португалия), Йошко Гвардиол («Лепциг», Хорватия), Нуну Мендеш («ПСЖ», Португалия) — Гави («Барселона», Испания), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, Англия), Педри («Барселона», Испания), Эдуардо Камавинга («Реал», Франция) — Джамал Мусиала («Бавария», Германия), Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд, Германия), Ансу Фати («Барселона», Испания).