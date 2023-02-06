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Германия

Сегодня, 22:01

Беллингем признан лучшим молодым игроком Европы в 2022 году по версии по версии IFFHS

Руслан Минаев
Джуд Беллингем.
Фото Reuters
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Полузащитник «Боруссии» Дортмунд и сборной Англии Джуд Беллингем признан лучшим молодым игроком Европы в 2022 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

Символическая сборная Европы среди до 20 лет выглядит следующим образом:

Гэвин Базуну («Саутгемптон», Ирландия) — Антониу Силва («Бенфика», Португалия), Йошко Гвардиол («Лепциг», Хорватия), Нуну Мендеш («ПСЖ», Португалия) — Гави («Барселона», Испания), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, Англия), Педри («Барселона», Испания), Эдуардо Камавинга («Реал», Франция) — Джамал Мусиала («Бавария», Германия), Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд, Германия), Ансу Фати («Барселона», Испания).

Джуд Беллингем
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