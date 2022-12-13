Полузащитник Забитцер не собирается покидать «Баварию» в зимнее трансферное окно

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер не покинет команду в зимнее трансферное окно. 28-летний австриец даже не рассматривает такой вариант, сообщает инсайдер журналиста Фабрицио Романо.

Следующим летом «Бавария» подпишет полузащитника «Лейпцига» Конрада Лаймера на правах свободного агента. Он является прямым конкурентом Забитцера по позиции.

Тем не менее игрок намерен остаться в «Баварии» и бороться за место в составе.

В нынешнем сезоне Забитцер отметился 1 голом и 1 результативной передачей в 14 матчах бундеслиги. Его контракт с «Баварией» рассчитан до 2025 года.