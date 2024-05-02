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Германия

Сегодня, 13:00

Рангник отказался покинуть сборную Австрии ради «Баварии»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник отказался покидать национальную команду.

«Я всем сердцем предан работе в австрийской сборной. Я получаю огромное удовольствие от работы и планирую продолжать выбранный нами путь. Хочу подчеркнуть, что это не отказ «Баварии», а решение в пользу моей команды и наших общих целей. Мы полностью сконцентрированы на чемпионате Европы и сделаем все возможное, чтобы пройти как можно дальше», — приводит слова Рангника официальный сайт Австрийского футбольного союза.

Ранее сообщалось, что Рангник может стать новым главным тренером «Баварии».

С июля по ноябрь 2021 года Рангник занимал должность руководителя «Локомотива» по спорту и развитию.

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