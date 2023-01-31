«Штутгарт» одолел «Падерборн» и вышел в четвертьфинал Кубка Германии

Сегодня, 22:15
«Штутгарт» одолел «Падерборн» в матче 1/8 финала Кубка Германии со счетом 1:2.
Первый мяч уже на 3-й минуте в свои ворота забил защитник «Штутгарта» Константинос Мавропанос.
Но в самой концовке швабы перевернули ход встречи. На 86-й минуте отличился форвард Жил Диаш, а в уже добавленное время решающий гол забил нападающий Геру Гирасси.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования