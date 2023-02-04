Скандальное интервью Нойера не было согласовано с «Баварией»

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Скандальное интервью капитана и вратаря «Баварии» Мануэля Нойера, в котором он раскритиковал решение клуба уволить тренера вратарей Тони Тапаловича, не было согласованно с правлением команды, сообщает Bild.
По информации источника, своим интервью Нойер застал руководство «Баварии» врасплох. Голкипер столкнется с последствиями своих слов. Капитану мюнхенцев грозит как минимум штраф.
42-летний Тапалович являлся тренером вратарей «Баварии» с 2011 года. СМИ сообщали, что у специалиста были разногласия с главным тренером мюнхенского клуба Юлианом Нагельсманном.
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