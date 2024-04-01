Спортдиректор «Баварии» провел переговоры с Нагельсманном о возвращении в клуб

Возвращение главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна в «Баварию» возможно, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль по телефону провел переговоры со специалистом. Отмечается, что не все руководство клуба одобряет эту кандидатуру.

Ранее «Бавария» объявила, что главный тренер команды Томас Тухель покинет клуб по окончании сезона-2023/24.

Нагельсманн руководил мюнхенским клубом с июля 2021 по март 2023 года.

Баварцы после 27 туров чемпионата Германии занимают второе место, набрав 60 очков. Отрыв от лидирующего «Байера» составляет 13 очков.