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Германия

Сегодня, 00:31

Спортивный директор «Лейпцига» подтвердил, что Нкунку должен летом перейти в «Челси»

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный директор «Лейпцига» Макс Эберль подтвердил, что нападающий Кристофер Нкунку перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно.

«Признаки того, что он переходит в «Челси», очень, очень ясны», — сказал Эберль Bild.

Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит за Нкунку около 60 миллионов евро.

25-летний француз в текущем сезоне сыграл в составе «Лейпцига» 23 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Кристофер Нкунку
ФК Лейпциг
ФК Челси
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