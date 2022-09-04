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Германия

4 сентября, 07:24

Тедеско — о разгроме в матче с «Айнтрахтом»: «Поражение «Лейпцига» было заслуженным»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта» (0:4).

«Поражение было заслуженным. Мы не поняли основы и совсем не были агрессивны. Мы хотели закрепить мяч после прессинга, но очень быстро его потеряли. Мы использовали три разные схемы, но это было неэффективно. Вы можете наслаждаться Лигой чемпионов только тогда, когда дела в лиге идут хорошо. Так что на данный момент мы все очень разочарованы результатом», — приводит слова Тедеско официальный сайт клуба.

«Айнтрахт» после 5 туров занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 8 очков. «Лейпциг» идет на 11-й строчке с 5 баллами.

ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Лейпциг
Доменико Тедеско
2
1
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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