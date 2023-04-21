Тухель: «Мы пока не приняли решение по будущему Теля»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о будущем нападающего команды Матиса Теля.

«Мы пока не приняли решение по будущему Теля. Мы видим его качества. У него есть взрывная скорость и отличное завершение атак. Ему нужно продолжать в том же духе. В данный момент он пока является игроком скамейки. Мы обсудим его будущее с руководством», — заявил Тухель на пресс-конференции.

17-летний форвард выступает за «Баварию» с лета 2022 года. Его действующее соглашение рассчитано до июня 2025 года.

В текущем сезоне он сыграл за мюнхенский клуб 23 матча и забил 5 голов. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.