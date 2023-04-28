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Сегодня, 19:52

Тухель высказался о проблемах в «Баварии»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о проблемах команды в текущем сезоне.

«Ситуация «Баварии» сложна, но мы не безнадежны. Чувствую, что можем прибавить в оставшихся матчах. «Баварии» следует снизить уровень ожидания, чтобы не ждать изменения ситуации моментально. Мы будем двигаться постепенно и идти к победе. Результат в матче с «Гертой» необходим, сейчас нет смысла разговаривать о турнирном положении», — приводит слова Тухеля ESPN US.

49-летний Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года.

Его команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 59 очков за 29 туров.

Футбол
ФК Бавария
Томас Тухель
Бундеслига
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