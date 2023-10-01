В «Баварии» оценили потраченные деньги на Кейна

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Президент «Баварии» Герберт Хайнер рассказал, какие клуб заплатит «Тоттенхэму» бонусы за форварда Гарри Кейна.
«Кейн не будет стоить нам 100 миллионов евро, если не выиграем ряд турниров в течение следующих сезонов. Без бонусов сумма составит менее 100 миллионов. Такие суммы больше исключения.
Гарри работает очень тщательно и уделяет внимание всем деталям, таким как здоровье и питание. Мы уверены, что он сможет играть на таком уровне еще много лет», — цитирует президента Sky Sport.
29-летний англичанин в этом сезоне провел 6 матчей в бундеслиге, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.
«Бавария» с 14 очками занимает третье место в турнирной таблице бундеслиги. В следующем туре команда 8 октября примет «Фрайбург».